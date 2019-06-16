الدفاع النيابية: بقاء التحالف الدولي لا ضرورة له ومحل إثارة واستفزاز

2019/06/16 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، أن الحكومة العراقية لا تمتلك إي مصلحة سياسية أو أمنية من تواجد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، فيما بينت أن تمديد بقاء عدد من قوات التحالف في العراق يعد إثارة واستفزاز.وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “تمديد […]

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