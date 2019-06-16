سفير بريطانيا يعرّي التضليل الإيراني بشأن أكاذيب استدعاءهش

2019/06/16 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن- أكد سفير بريطانيا في طهران الأحد أنه طلب عقد اجتماع عاجل مع وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الهجمات على ناقلتي النفط في

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