English | كوردى

محكمة كركوك تصدر مذكرة إلقاء قبض على راكان الجبوري


محكمة كركوك تصدر مذكرة إلقاء قبض على راكان الجبوري
2019/06/16 | 15:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة كركوك تصدر مذكرة إلقاء قبض على راكان الجبوري) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة كركوك تصدر مذكرة إلقاء قبض على راكان الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).

كامل التفاصيل في: رووداو ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا