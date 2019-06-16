فرصة عمل لمحاضرين بجامعة البصرة

2019/06/16 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جامعة البصرة تعلن عن حاجتها الى محاضرين بصفة عقد مسائي من حملة الشهادات العليا ( الماجستير ، الدكتوراه ) للكليات المحددة استمارة التقديم http://forms.uobasrah.edu.iq/jobs/ فترة التقديم : من 3/6/2019 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 3/7/2019 ويتم التقديم كل حسب اختصاصه والاحتياج المطلوب من قبل الكلية.ملاحظة : ستهمل الاستمارة في حال ملئها بشكل خاطئ .

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