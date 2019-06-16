السودان: ضباط مورطون في قتل محتجي اعتصام “كولمبيا”

2019/06/16 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم- أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة، نافياً ما تناقلته

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