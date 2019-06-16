دعوة إيرانية لآلية تحمي الممرات المائية.. بريطانيا ترسل قوة لحماية سفنها بالخليج

2019/06/16 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم بريطانيا إرسال قوة خاصة لحماية سفنها في الخليج بعد الهجمات الغامضة على ناقلات نفطية، بينما دعا مسؤول إيراني دول المنطقة للاتفاق

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