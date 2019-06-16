الطيران السعودي يرتكب مجزرة جديدة شمال اليمن

2019/06/16 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… استشهد ثلاثة أطفال وامرأة وأصيبت أخرى بجروح اليوم في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبها الطيران السعودي في محافظة حجة شمال اليمن.وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن طيران السعودي استهدف منزلا في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة امرأة أخرى مشيراً إلى أن أعمال الإنقاذ […]

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