2019/06/16 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلن الحشد الشعبي، احباط محاولة تسلل لعناصر داعش في منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار.

وقال الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواءين 313 و314 ضمن قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي أحبطت، ليلة امس، محاولة تسلل لمجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإجرامي في منطقة المدرات المحاذية لعمليات شرق الأنبار لتنفيذ عمليات إرهابية”.

وأضاف، ان “القوة نصبت كمينا خارج قاطع المسؤولية للمجموعة المتسللة والمتكونة من ستة زوارق تحمل الإرهابيين حيت تم التصدي لهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة ما اسفر عن إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن احباط محاولة تسلل لداعش شرق الأنبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن احباط محاولة تسلل لداعش شرق الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).