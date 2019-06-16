2019/06/16 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC عمد بعض اعضاء مجلس محافظة ذي قار، الى شن حملة كبيرة لاسقاط المحافظ يحيى الناصري، عبر إعداد 26 سؤالا لاستجوابه بغية التصويت على عدم القناعة باجوبته مهما تكون لإقالته من المنصب والاستحواذ على المنصب لصالح قوى سياسية اخرى.استجواب أي مسؤول حق قانوني لا غبار عليه، سواء في مجلس النواب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسئلة استجواب الناصري… استفهامات بلا معنى المركز الخبري الوطني.

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