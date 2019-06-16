مطلوب موظفين والراتب 1000دولار

2019/06/16 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلوب موظفة HR تمتلك مهارات جيدة في مجال التوظيف وتتقن العمل في الأكسل والإكسس مطلوب محاسب عدد 2 (senior ) يمتلك المهارة الجيدة الراتب 1000 دولار العمل: حقل مجنون النفطي يرجى ارسال السيرة الذاتية الى الايميل Firas_gm@yahoo.com

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