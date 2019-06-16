مكتب مفتشية الداخلية يكشف عن مخالفات في مديرية مرور النجف

2019/06/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة النجف، عن وجود مخالفات في إحدى اللجان التابعة لمديرية مرور المحافظة.

وأوضح بيان للمكتب، ان لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام في النجف، ضبطت قيام أحد المنتسبين، بإجراء الكشف على ثماني عشرة عجلة مختلفة الأنواع، وإمضاء استماراتها، من دون مرورها بلجنة الفحص الخاصة بمديرية المرور، خلافا للضوابط المعمول بها، مبينا ان اللجنة التدقيقية نظمت محضر ضبط بالاستمارات، ودونت إفادة المنتسب ولجنة الكشف، وأوصت بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المقصرين، لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

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