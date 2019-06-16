نائب يكشف عن “جريمتين” ترتكبان بحق قانون ويهاجم الوقفين الشيعي والسني

2019/06/16 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، يوم السبت، الوقفين الشيعي والسني في العراق، متهما اياهما بأنهما ليسا فقيهين.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان “برلماننا يريد تشريع قانون المحكمة الاتحادية”، مبينا ان “جريمتين سترتكبان بحق هذا القانون، الاولى: تكون قرارت المحكمة بالإجماع، وعندها سنكون مضحكة قانونية أمام العالم”.

واضاف ان “الثانية يرشح رئيسا الوقفين (الشيعي والسني) فقهاء قضاة للمحكمة..



وهما ليسا فقيهين ولا مجتهدَين ولا عالمين”، حسب قوله.

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