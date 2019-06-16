2019/06/16 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية جمال المحداوي، اليوم الاحد، النائب السابق مشعان الجبوري الى تقديم معلوماته الى اللجنة المختصة او الجهات ذات العلاقة، مؤكدا ان ما عرضه بشأن هدر 460 مليار دينار باحد العقود النفطية مبني على اجوبة وتقارير لديوان الرقابة المالية.وقال المحمداوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحمداوي يرد على الجبوري: قدم معلوماتك للجهات المختصة المركز الخبري الوطني.

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