2019/06/16 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الامريكية شارلوت كروسبي، مع صديقها، في اسبانيا، بملابس سباحة وردية مثيرة، بعد ان خضعت لعملية ازالة الثدي.وظهرت كروسبي بثقة كاملة، وحالة معنوية كبيرة عندما انضمت إلى صديقها جوشوا ريتشي في رحلة يخت في إيبيزا بإسبانيا، ظهر يوم امس السبت.لقد جذبت نجمة الواقع بزيها الجريء النظرات، كما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



نجمة تلفزيون الواقع شارلوت كروسبي بـ”المايو” وكالة خطوة برس.

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