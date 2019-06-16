قرار عراقي جديد لحل مشكلة الطاقة الكهربائية

2019/06/16 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الاحد، بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية، فيما اكد ضرورة التعاون وتجاوز المناطقية وتو...

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