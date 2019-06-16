التميمي : إستلام الجواز سيكون في الدوام المسائي

2019/06/16 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق - بابل

تخفيفا عن كاهل المواطن البابلي أعلن مدير الجنسية والإقامة والجوازات في محافظة بابل العقيد الحقوقي مؤيد صباح التميمي أن إستلام جواز السفر سيكون في الدوام المسائي "حصرا " من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السابعة مساءا .جاء ذلك في تصريح خاص لـ(وكالة الحدث) عقب قيامه بجولة تفقدية هذا اليوم الأحد الموافق 16/6/2019 في مديرية الجوازات أطلع خلالها على سير العمل ، وأوعز بضرورة تسريع الإجراءات والتعامل الإنساني مع الجميع سيما الحالات الإنسانية الخاصة .

وفي سياق متصل أكد التميمي أن " المديرية أنجزت (١٤) ألف جواز خلال الأسبوع الماضي بعد وصول اعداد كافية من الجوازات العامة مؤخراً "

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