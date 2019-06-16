خلاف حاد بين الحزبين الكرديين على منصب محافظ كركوك

2019/06/16 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص… أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، محمود خوشناو، الاحد، أن الاسماء المرشحة انتهت بتنافس وترشيح اثنين من الوطني الكردستاني.وقال خوشناو لـ/ المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني معترض على ترشيح خالد شواني وموافق على جمال طاهر ونحن في الإتحاد الوطني الكردستاني نرجح امكانية تسنم خالد شواني المنصب وكلاهما من الشخصيات الادارية والمهنية”.[…]

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