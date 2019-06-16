مصدر: قوة أمنية تفكك خلية لداعش في ديالى وبغداد

2019/06/16 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي ،الأحد، بأن قوة أمنية تمكنت من تفكيك خليج لداعش في محافظتي ديالى وبغداد.

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