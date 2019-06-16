القبض على ارهابي بحوزته حزام ناسف في ديالى

2019/06/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على ارهابي بحوزته حزام ناسف في محافظة ديالى.

وذكر بيان لخلية الإعلام الامني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، قوة من قيادة عمليات ديالى ألقت القبض على احد الارهابيين ضمن قاطع المسؤولية، وقد ضبطت بحوزته حزام ناسف وأسلحة واعتدة".وأضاف انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الارهابي لإكمال أوراقه التحقيقية وإحالته إلى القضاء".انتهى

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