شركة أوروبية بحاجة لموظفين

2019/06/16 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‎شركة أوربية رصينة تعلن عن حاجتها لمندوبين إعلام دوائي على محافظة البصرة ‎شرط أن يكون ذو خبرة في مجال الإعلام الدوائي ‎وخريج إحدى كليات المجموعة الطبية ‎يتم مناقشة تفاصيل العمل والراتب أثناء المقابلة ‎على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة ارسال cv على الإيميل safaa1987zuher@gmail.com أو الاتصال عل الرقم 07705609600

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