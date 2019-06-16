تقرير صحفي.. برشلونة يراقب موهبة إنجليزية

2019/06/16 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يراقب موهبة شابة في الكرة الإنجليزية، للتعاقد معها هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية،

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