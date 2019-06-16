بواسطة نوى التمر.. طالب بالثانوية يكتشف طريقة جديدة لتنقية المياه

2019/06/16 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

بعد ألاثباتات العلمية أمام لجنة بحثية متخصصة نجح الطالب علي حازم في الصف الخامس الاعدادي بمدرسة إيشق بغداد ضمن مديرية بغداد الكرخ الاولى

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