القبض على ارهابي في ديالى بحوزته اسلحة وحزام ناسف

2019/06/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز قيادة عمليات ديالى، اليوم الاحد، القبض على ارهابي بحوزته حزام ناسف وأسلحة.

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