2019/06/16 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، تعيين ماوريتسيو ساري مدربا جديدا للفريق، ابتداء من الموسم المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. يوفنتوس يعين ساري مدربا للفريق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. يوفنتوس يعين ساري مدربا للفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).