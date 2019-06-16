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واشنطن: لا نريد حربا مع إيران


واشنطن: لا نريد حربا مع إيران
2019/06/16 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشنطن: لا نريد حربا مع إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/16 | 16:40.

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