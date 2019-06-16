سان جيرمان يتحرك لخطف هدف يوفنتوس

2019/06/16 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أكد تقرير صحفي إيطالي اليوم الأحد، أن نادي باريس سان جيرمان تحرك لخطف أحد أهداف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي.ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن عودة ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي لسان جيرمان حركت المياه الراكدة، فيما يتعلق بميركاتو النادي الفرنسي.وأشار إلى أن ليوناردو اتصل بوكيل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، نجم لاتسيو، لإقناعه […]

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