2019/06/16 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… أفادت مصادر اليوم الاحد بعودة محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، الليلة الماضية، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

واوضحت وسائل اعلام تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني ان نجم الدين كريم عاد إلى أربيل ليمارس حياته الطبيعية.

ونشرت وسائل إعلام مؤخراً، أنباءً عن اعتقال نجم الدين كريم في مطار بيروت.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، نهاية ايار الماضي أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت “بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق”.

وفي 22 من أيار الماضي، أكد نجم الدين كريم، أنه حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة، كما نفى مكتب محافظ كركوك السابق، الأنباء التي نشرت عن اعتقاله في مطار بيروت.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الدين كريم يعود إلى مدينة أربيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم الدين كريم يعود إلى مدينة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).