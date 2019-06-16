اعتقال 3 مشتبه بهم في جريمة نحر طفلة الخالص

2019/06/16 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ اكد قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، يوم الاحد، عن اعتقال 3 من المشتبه بهم في جريمة نحر طفلة مساء يوم امس في الخالص شمال المحافظة.وقال العبادي في بيان تلقته وكالة النبأ للأخبار، انه "تم تشكيل فريق امني مختص، فور وقوع جريمة الطفلة في حي الزهراء بقضاء الخالص مساء يوم امس للتحقيق في ملابسات ماحصل واعتقال المجرمين فورا".

واضاف، ان الجريمة بشعة واثارت مشاعر كل اهالي ديالى مؤكدا باعتقال 3 من المشتبه بهم"، مشيرا الى ان "جاري التحقيق معهم من اجل الاسراع بكشف الجريمة وملابساتها واعلان النتائج للراي العام.

واشار قائد شرطة الى، ان جريمة حي الزهراء لن نتوقف عنها ولا يهدأ لنا بال حتى نكشف كل خيوطها وإلقاء القبض على المجرم والقصاص منه وفق القانون مبينا انه يتابع ميدانيا حيثيثات التحقيق مع المشتبه بهم حاليا".

وكانت قد افادت مصادر محلية، امس السبت، بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر خمسة سنوات قضيت نحرا، بعد اختفائها لعدة ساعات في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.



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