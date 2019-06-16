نواب ديالى يطالبون بتثبيت القيادات الامنية في المحافظة

2019/06/16 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نواب ديالى الى ثبيت القيادات الامنية ةعدم اخضاعها للضغوط السياسية .وقال النائب أحمد مظهر الجبوري في بيان اليوم أنه قدم طلبا موقعا من نواب ديالى الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان محافظة ديالى تشهد تحسنا واضحا للوضع الامني في الفترة الماضية بجهود وتضحيات القوات الامنية الضباط والمراتب وبفضل القيادة المميزة لقائد شرطة […]

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