2019/06/16 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتذار فريق كربلاء من تضييف المجموعة الاولى للدوري الممتاز بكرة القدم جاء بسبب صيانة الملاعب لتضييف بطولة غربي اسيا

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