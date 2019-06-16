2019/06/16 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5B5qEPtS12A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بتوقيت / تقديم سرمد البياتي / الطارمية .. عمليات امنية استباقية / يوم 2019/6/16) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بتوقيت / تقديم سرمد البياتي / الطارمية .. عمليات امنية استباقية / يوم 2019/6/16) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).