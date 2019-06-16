English | كوردى

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران


وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران
2019/06/16 | 16:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن بلاده لا تريد حرباً مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا