رسميا.. يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد

2019/06/16 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أعلن نادي يوفنتوس تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا له خلفا لماكسيمليانو أليغري.

وقال يوفنت...

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