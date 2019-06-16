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رسميا.. يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد


رسميا.. يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد
2019/06/16 | 16:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أعلن نادي يوفنتوس تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا له خلفا لماكسيمليانو أليغري.

وقال يوفنت...

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