2019/06/16 | 16:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رسميا.. يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
أعلن نادي يوفنتوس تعيين الإيطالي ماوريسيو ساري مدربا جديدا له خلفا لماكسيمليانو أليغري.
وقال يوفنت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رسميا.. يوفنتوس يعلن عن مدربه الجديد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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