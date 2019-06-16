2019/06/16 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

اعلن لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، ان نقاط الخلاف والاتفاق حول كركوك ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد تصريح الديمقراطي.. الاتحاد الوطني: شيء واحد يحسم محافظ كركوك وحكومة كوردستان) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد تصريح الديمقراطي.. الاتحاد الوطني: شيء واحد يحسم محافظ كركوك وحكومة كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).