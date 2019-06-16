القبض على ارهابي في ديالى

2019/06/16 | 16:54

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، إلقاء القبض على إرهابي وضبط حزام ناسف بحوزته في محافظة ديالى.

وذكرت ...

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