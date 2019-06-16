2019/06/16 | 16:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على ارهابي في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، إلقاء القبض على إرهابي وضبط حزام ناسف بحوزته في محافظة ديالى.
وذكرت ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القبض على ارهابي في ديالى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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