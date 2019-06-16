2019/06/16 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- :red_circle: #حكومة_كوريا_الشمالية : تعامل أمريكا مع ايران مخادع وكاذب.لايمكن اقتراح التفاوض المباشر بالتزامن مع فرض الضغط وهذا ليس واقعيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة كوريا الشمالية : تعامل أمريكا مع ايران مخادع وكاذب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة كوريا الشمالية : تعامل أمريكا مع ايران مخادع وكاذب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).