هل سينجح محور المعارضة من الإطاحة بحكومة عبد المهدي؟

2019/06/16 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الأحد، أن الكتل السياسية لم تضع على طاولة الحوار إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واستبداله بشخص أخر، فيما اعتبر تصريحات بعض القوى السياسية بالذهاب نحو إقالة عبد المهدي محاولة ضغط للحصول على المكاسب السياسية.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إقالة عبد المهدي […]

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