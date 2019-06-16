2019/06/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن لطيف شيخ عمر المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، ان نقاط الخلاف والاتفاق حول كركوك وتشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، ضمت في الاتفاقية السياسية المبرمة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وقال لطيف شيخ عمر في حديث للاعلام الرسمي لحزبه ان آلية تنفيذ عملية تشكيل الحكومة الجديدة، تختلف مع عملية حسم منصب محافظ كركوك، الا ان المشترك للآليتين هو الاتفاقية السياسية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.وكان محمود محمد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد اعلن خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحزب مع رئيس حكومة اقليم كوردستان المكلف مسرور بارازني اليوم ان منصب محافظ كركوك له صياغة محددة مشيرا الى ان حسم المنصب لدى كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني ومسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريح الديمقراطي.. الاتحاد الوطني: شيء واحد يحسم محافظ كركوك وحكومة كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريح الديمقراطي.. الاتحاد الوطني: شيء واحد يحسم محافظ كركوك وحكومة كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).