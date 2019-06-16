عبد المهدي يوجه بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بملف الكهرباء

2019/06/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، بتشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بملف الطاقة الكهربائية، فيما أكد ضرورة توفير البيئة السليمة والآمنة والمستقرة للإستثمارات وتجاوز “المناطقية”.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ترأس الاجتماع الثالث للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”، مبيناً أن “الاجتماع بحث بشكل تفصيلي ملف الطاقة الكهربائية في المحافظات وكل مايتعلق بالانتاج والتوزيع والاستهلاك والاحتياجات والحلول والمقترحات اللازمة، إلى جانب موضوع التخصيصات المالية لبعض المحافظات وعلاقات الحكومات المحلية مع الاجهزة الرقابية الاتحادية” .

وأكد عبد المهدي، وفقاً للبيان، على “ضرورة التعاون وتوفير البيئة السليمة والآمنة والمستقرة للإستثمارات وتجاوز المناطقية والنظر إلى المصالح العليا للبلاد، وتعزيز الاستقرار والأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وتحقيق النفع العام والعمل المسؤول في ظل الدستور العراقي الذي ينظم صلاحيات الحكومات الاتحادية والمحلية، والنظام الديمقراطي الذي يعد ضمانة أساسية للجميع” .

ووجه عبد المهدي، بـ”تشكيل خلية دائمة الانعقاد خاصة بالطاقة الكهربائية والمتابعة المستمرة وتقديم المقترحات والحلول وتذليل الصعوبات ومعالجة الحالات الطارئة”، مشيراً إلى “استمرار جهود دعم الفلاحين والمزارعين في جميع المحافظات والمضي بالخطط المعدّة للمحاصيل الزراعية لماتوفره من دعم للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة” .

وبشأن توجهات الحكومة وسياستها الخارجية، قال عبد المهدي إننا “نستثمر المشتركات الكبيرة والمتجددة مع جميع دول الجوار لتعزيز مكانة العراق وتطوير علاقاته وتمكينه من لعب دوره في الجهود المتعلقة بالأزمة الاقليمية” .

وبخصوص جهود الحكومة بشأن توسيع الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وتنشيط الاقتصاد، لفت عبد المهدي إلى “ما تم تحقيقه من خلال عقد اتفاقات مهمة مع كبريات الشركات الألمانية والأميركية والآسيوية في المجال الاقتصادي والاستثماري والطاقة ومن بينها خارطة الطريق لقطاع الكهرباء مع شركة سيمنس، وشركة اكسون موبيل، والصندوق الاستثماري المشترك مع الصين وليس الاستدانة، إلى جانب التعاون مع كوريا واليابان”.

وأكد رئيس الوزراء، أن “هذه الاستثمارات والمشاريع الكبرى يجب أن نوفر لها بيئة صالحة وعملاً مسؤولاً يتجاوز المناطقية إلى مصلحة البلاد أجمع”، لافتاً في الوقت نفسه إلى “ما يوفره اتفاق شط العرب واستثمار ميناء المعقل المهم وتطهيره ومايوفره من مصالح اقتصادية وفرص عمل واسعة” .

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