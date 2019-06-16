2019/06/16 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لا نريد حرباً مع طهران) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن بلاده لا تريد الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن خيار الدبلوماسية ما زال قائماً.
يتبع…
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: لا نريد حرباً مع طهران) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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