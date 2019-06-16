واشنطن: لا نريد حرباً مع طهران

2019/06/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، أن بلاده لا تريد الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن خيار الدبلوماسية ما زال قائماً.

يتبع…

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