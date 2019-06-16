بالوثيقة .. اطفاء ديون شهداء وجرحى الحشد الشعبي في المصارف الحكومية

2019/06/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس الوزراء ، اطفاء الديون المترتبة على شهداء وجرحى الحشد الشعبي .

وحصلت “الاتجاه برس” على وثيقة صادرة من وزارة المالية للمصارف الحكومية تتضمن اطفاء الديون المترتبة بحق شهداء الحشد والجرحى المعاقين بنسبة 75 بالمئة واكثر .

وبينت الوثيقة ان الجرحى الاخرين والمعاقين والمصابين وذوي الدرجات الخاصة تشطب من ديونهم 50 بالمئة .





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