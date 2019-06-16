أتَصِل ..أتَصِل ..

2019/06/16 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عصمت شاهين دوسكي

اتصل ، اتصل لا تترك نور الأمل يرحل بعيدا يبدو غريبا يختار الرحيل مع الرحل غربة الروح تجدد الجروح ترسم أحلاما أوهاما بلا طلل لا تخشى العاديات النائبات الكاسرات ودع الردى يسأل ما روعة الأمل إن كُتبت في الصحف كل اجل ..؟ ********* اتصل .



ارفع السماعة وتكلم لست من قوم صم بكم قل ما تريد بلا وَجَل قل حرك لسانك أنت من لحم ودم ما بين الصمت والصمت حرف ربما كاف أو حاء أو باء أو لم

اقطع الشك .



لا تتردد تيقن إن الحب يبدأ بنعم تيقن إن بدأت أنت ..



تغدو أنت الأجمل

أنت الواقع والحلم *********** اتصل ، لا تركن في محراب الهموم فالنجوم لا تضيء إلا في ليل دهوم

لا تحرم الفؤاد نبض الهوى واروي الروح قطرة الندى ولا تميل للكرى خامل محروم أفق من غرام بلا غرام ومن شوق يشتاق للهيام ومن جمال بأقنعة وسموم الجمال جمال الروح وفعل يشهد شهدا على واقع مختوم والحب أنت كما أنت وان دارت الأيام في فلك معدوم ********** اتصل ، وارفع رايات ورايات ودون على شغاف القلب نبضات لا تضع الأيدي على الخد الأيدي كأجنحة الفراشات وابتسم فالثغر الجميل يشع نورا من رؤى الابتسامات

تلقي الانشراح بين الورى وتذوي في لقاها المعاناة

ما الوصل إن رحل بين التراب

فلا الحزن يكفي ولا العبرات اتصل .



فالوصال وصال إن داعبته بالكلمات بالإشارات أو القبلات فاخلد الوصل ولا تكابر بعض الاتصال يخلق الحياة

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