بالصور.. اخماد حريق في مرآب سيارت ببغداد

2019/06/16 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مرآب سيارت في العاصمة العراقية بغداد....

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