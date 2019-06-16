طالباني يرهن حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل بتشكيل حكومة الإقليم

2019/06/16 | 16:58

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بغداد اليوم- بغداد

اكد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الاحد، ان حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل مرهونة بتشكيل حكومة الإقليم.

وذكر قوباد على موقعه الرسمي في "فيسبوك"، وتابعته (بغداد اليوم)، انه "بحث مع السفير الامريكي الجديد ماثيو تولير، مستجدات الاوضاع في الاقليم والعراق والمنطقة".

وقال ان "اللقاء مع السفير الامريكي الجديد تناول خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان واهمية معالجة مشاكل محافظة كركوك".

واضاف: ان "شعب كردستان ينتظرون حكومة تعكس رغباتهم"، لافتا الى ان "حل المشاكل بين بغداد والاقليم يرتبط ايضا بتشكيل الحكومة الجديدة".

واكد ان "حسم منصب محافظ كركوك، يتم وفق اسس الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، وبخلافه ستتعمق المشاكل بشكل اكبر في اقليم كردستان".

وقال المكلف بتشكيل حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في وقت سابق من، الأحد، إنه ينتظر السير الذاتية لمرشحي الاحزاب لتشكيل الحكومة في اقليم كردستان.

وذكر بارزاني للصحفيين بعد اجتماعه مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه "عقد اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لبحث مسألة تشكيل الحكومة المقبلة، وناقشنا معهم حصة الحزب الديمقراطي في الحكومة".

وأضاف أنه، "في الايام القليلة المقبلة سنبدأ مشاورات في محافظة السليمانية مع باقي الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة لمناقشة مرشحيها"، مبينا انه "ينتظر تقديم الاطراف المشاركة في الحكومة تقديم السير الذاتية للمرشحين للحكومة المقبلة للإسراع بتشكيلها وفق المهلة القانونية المحددة".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد ان "الحزب الديمقراطي ناقش خلال الاجتماع مع مسرور بارزاني تشكيل الحكومة المقبلة"، موضحا ان "الحزب الديمقراطي قدم مرشحيه للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة".

وكانت مصادر سياسية في إقليم كردستان، قد كشفت الخميس (15 حزيران 2019)، عن المناصب التي تتولاها عائلة ملا مصطفى البارزاني مؤسس الحزب الديمقراطي الكردستاني، في الإقليم حاليًا.

وقالت المصادر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العديد من افراد عائلة البارزاني يشغلون أهم المناصب في إقليم كردستان، حيث أن بالإضافة إلى شغل نيجرفان بارزاني (نجل إدريس بن مصطفى البارزاني) منصب رئيس الإقليم وقائد قوات البيشمركة، ذهب منصب رئيس الحكومة إلى مسرور بارزاني (نجل مسعود بن مصطفى البارزاني)، في حين سيذهب منصب رئيس مجلس أمن إقليم كردستان إلى منصور شقيق مسرور".

وأضافت، ان "سيروان شقيق نيجرفان يتولى قيادة محور البيشمركة في الخازر والكوير، بينما يتولى سهاد بارزاني قيادة قوات الأسناد الأولى، ويدير وجيه بارزاني قيادة القوات الخاصة"، مشيرا إلى أن "سداد بارزاني سيبقى في منصبه بمكتب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، الذي يعول على نجله الأصغر مصطفى في تبوء مناصب حساسة مستقبلا، بعد أن بدأ يظهر جليا في الاجتماعات المهمة".

وأوضحت المصادر، أن "هناك جيلا آخر من أولاد العمومة في عائلة بارزاني يتولون مناصب أقل أهمية في البيشمركة وجهاز الأسايش والوزارات المهمة في كردستان".

وكان نيجرفان بارزاني قد أدى، الاثنين 10 حزيران 2019، اليمين الدستورية رئيسًا لإقليم كردستان بحضور 1200 شخصية محلية وعربية وغيرها، قبل أن يكلف مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة.

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