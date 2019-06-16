إحتراق مقر للحشد الشعبي وإنفجار أعتدة قرب مصفى بيجي

2019/06/16 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بإندلاع حريق في مقر للحشد الشعبي وانفجار اعتدة قرب مصفى بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “النيران تصاعدت في مقر تابع للحشد الشعبي بالقرب من مصفى بيجي شمالي صلاح الدين، ما ادى الى احتراق المقر بالكامل وانفجار اعتدة”.





وأشار الى ان “سيارات الاطفاء توجهت لموقع الحادث لاخماد النيران”.

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