عمليات بغداد تعلن ضبط كدس كبير للعتاد

2019/06/16 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، ضبط كدس كبير للعتاد في جانب الرصافة من العاصمة.





وذكر بيان لقيادة العمليات تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قطعات قيادة عمليات بغداد تستمر بملاحقة الخارجين على القانون وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف، ان “شعبة استخبارات الفرقة الحادية عشر وبتوجيه من استخبارات قيادة العمليات تمكنت، اليوم، من ضبط كدس كبير للعتاد ضمن قاطع اللواء (45) في جانب الرصافة”.

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