2019/06/16 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السفن الحربية والقوات الجوية المتجهة إلى شرق المتوسط.

وتعهد أردوغان، بأن ترد قوات بلاده على أي تحرك ضد السفن التركية شرق البحر الأبيض المتوسط وسط استمرار التصعيد في المنطقة بسبب حقول الغاز.وقال أردوغان، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، نقلته وسائل الاعلام التركية"ليعلم من يحاول القيام بأي حركة في شرق المتوسط، تجاه سفننا، أننا موجودون هناك بقواتنا البحرية والجوية، ونعمل على حمايتها".وأضاف: "يقولون {المسؤولون في جمهورية قبرص} إنهم أصدروا تعليمات لاعتقال طواقم السفن التركية شرق المتوسط..



لن تنالوا مرادكم!".وتابع الرئيس التركي: "إننا اخترنا طريق الكفاح من أجل مصالحنا، وليس الاكتفاء بمشاهدة ما يدور حولنا بصمت".وأرسلت بريطانيا نحو 100 جندي من مشاة البحرية إلى مياه الخليج بهدف حماية سفنها، بعد الحادث الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان الخميس الماضي.ونقلت صحيفة "صنداي تايمز" عن مصادر عسكرية بريطانية أن وحدات من القوات الخاصة البريطانية للرد السريع ستبدأ دوريات في مياه الخليج.وأوضحت الصحيفة أن القرار تم اتخاذه في وقت سابق وينص على إرسال قوات بريطانية إلى مياه الخليج في حال اقتراب نشوب صراع عسكري بين الدول الغربية وإيران.هذا واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران على خلفية الموقف البريطاني الذي يتهم إيران بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عُمان الخميس الماضي.وطالبت الوزارة الحكومة البريطانية بتقديم توضيح وبإصلاح موقفها تجاه الأمر، مضيفة أن السفير البريطاني تعهد بنقل رسالة طهران إلى لندن.وأصدر وزير خارجية بريطانيا، جيريمي هانت، بيانا يوم الجمعة الماضي، ألقى فيه اللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني في الهجوم على ناقلتي النفط، قائلا إنه لا يمكن لأي جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يهدد بتحريك السفن الحربية والقوات الجوية إلى شرق المتوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يهدد بتحريك السفن الحربية والقوات الجوية إلى شرق المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).