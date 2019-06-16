الحرّ يطيح بـ49 شخصاً في يوم واحد

2019/06/16 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} توفي 49 شخصاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في ولاية بيهار في شمال الهند التي تشهد منذ أكثر من أسبوعين درجات حرارة عالية، وفق ما أعلنت السلطات.

ويتحدر الضحايا من منطقة مغاذ التي تعاني الجفاف ودرجات الحرارة التي تبلغ خلال النهار حوالى 45 درجة.ووفق فيجاي قمر المسؤول في الصحة العامة، فإن 49 شخصاً توفوا في ثلاثة أقاليم.



وقال: "حدث تطور مفاجئ بعد ظهر السبت.



نقل مصابون بضربات شمس الى المستشفيات، وتوفي معظمهم مساء السبت والبعض الاخر صباح الاحد".وهناك اربعون شخصا آخرون في المستشفيات.ومعظم الضحايا تفوق أعمارهم الخمسين عاماً.



وقد نقلوا الى المستشفى في شبه غيبوبة ويعانون من ارتفاع كبير في حرارة أجسامهم واسهال وتقيؤ.

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