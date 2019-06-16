روسيا تحذر من أزمة في الاقتصاد العالمي

2019/06/16 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الإدعاءات ضد إيران بشأن الوضع في خليج عمان “من الصعب تؤخذ بعين الاعتبار”.وقال بيسكوف لوسائل اعلام روسية اطلعت عليها وكالة / المعلومة/، “لم ننس أنابيب المساحيق البيضاء (التي أظهرها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في عام 2003 في مجلس الأمن […]

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