2019/06/16 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية وإعادة فتح شارع في منطقة ابو دشير جنوبي بغداد.

وذكر بيان للامانة، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه,

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: افتتاح شارع مغلق منذ 14 سنة في ابو دشير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد: افتتاح شارع مغلق منذ 14 سنة في ابو دشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).